القبض على شاب بحوزته 25 تذكرة هيروين بشرم الشيخ

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تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط تاجر هيروين دلفري وبحوزته 25 تذكرة قبل ترويجها علي العملاء بمدينة شرم الشيخ.

تلقي اللواء أحمد الالفي مساعد وزير الداخلية ومدير امن جنوب سيناء اخطارا من اللواء محمد كامل عناني مدير ادارة البحث الجنائي بجنوب سيناء يفيد بالقبض علي سائق ميكروباص اجرة وبحوزته تذاكر هيروين بمدينة شرم الشيخ.



كانت تعليمات العميد احمد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ بتكثيف الاجراءات الامنية وضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم مع استمرار احكام السيطرة واليقظة التامة والتواجد الامني بشوارع واحياء المدينة ووقف ظاهرة انتشار المخدرات بين المتعاطين والتجار للمواد المخدرة.

وكان قائد كمين مخرج الرويسات الرائد احمد مختار ضابط فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ اشتبه في المتهم "احمد . م .ع.ح" مواليد 10/8/1987 م ومقيم محافظة الغربية كفر الزيات بالاتجار في المواد المخدرة " هيروين " بمنطقة الرويسات وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تفحص الرائد احمد مختار ورجال المباحث السرية السيارة " ط . ج. ع. 9736 " وتفتيشها بدقة وعناية ويقظة اسفر عن ضبط 25 تذكرة هيروين ومبلغ مالي 1000 جنيه مصري وتليفون محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للهيروين بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء والسيارة لسهولة التنقل بعيدا عن اعين الشرطة.



وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 7150 جنح شرم الشيخ لسنة 2020 للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.