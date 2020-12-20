أجراس كنيسة بألمانيا تدق تأبينا لقتلى حادث سوق لعيد الميلاد في برلين

أقيم قداس في كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية في برلين مساء السبت، تأبينا لذكرى قتلى هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد حدث قبل أربع سنوات.

وحضر القداس قرابة 100 شخص، بمن فيهم مايكل مولر رئيس بلدية المدينة وإدجار فرانك مفوض الحكومة لشؤون الضحايا.

يشار إلى أنه في 19 ديسمبر من عام 2016 قاد المواطن التونسي أنيس عمري شاحنة مسروقة إلى داخل تجمع احتفالي بساحة برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 70 آخرين. وكان عمري قد قام بقتل سائق الشاحنة واستولى على مركبته لتنفيذ الهجوم.

وقُتل عمري في وقت لاحق بالرصاص في إيطاليا بعد عدة أيام من الهجوم. وحدث جدال عنيف حول الأخطاء المرافقة للقضية.

ودقت أجراس الكنيسة القريبة من السوق يوم السبت 12 مرة في نفس وقت وقوع الهجوم إحياء لذكرى الضحايا الاثني عشر.

ووضع الناس أكاليل الزهور والورود والشموع أمام الكنيسة، وهي عبارة عن بقايا لمعلم بارز مع برج مكسور يمثل نصبًا تذكاريًا ضد الحرب. وتم إلغاء سوق الكريسماس هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكتب مولر تغريدة ذكر بها أسماء القتلى وقال إنهم لن يتم نسيانهم، وتحدث عن تأثير الهجوم على المدينة.

وقالت وزيرة العدل كريستينه لامبريشت إن أسر الضحايا والمصابين وعمال الطوارئ المعنيين سيتلقون الدعم بشكل مستمر.