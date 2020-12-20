قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، إن بلاده بصدد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، وذلك بعد إعلان لندن عن انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.



وكتب وزير الخارجية الإيطالي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - "بريطانيا أصدرت تنويها حول شكل جديد من (كوفيد-19) جاء نتيجة لطفرة طرأت على الفيروس"، مضيفا "كحكومة واجبنا حماية الإيطاليين، ولهذا وبعد إخطار الحكومة البريطانية، ومع وزراة الصحة نحن بصدد توقيع إجراء يقضي بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا العظمى، والأولوية بالنسبة لنا هي حماية إيطاليا ومواطنينا".



وكانت كل من هولندا وبلجيكا قد أصدرتا ، في وقت سابق اليوم، قرارات مماثلة بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة، فيما أكدت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة قرب إعلان ألمانيا وفرنسا والنمسا لنفس القرار.



ويأتي تحرك الدول الأوروبية بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70%، لكنهم أشاروا إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت أشد خطورة.