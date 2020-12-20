استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: لم نصل إلى المستوى الكارثي للموجة الأولى من كورونا

قال الدكتور حاتم عبدالله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الأبحاث المتقدمة في الجينات رصدت انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا في مناطق معينة من إنجلترا، موضحًا أن السلالة الجديدة السبب في سرعة الانتشار الكبير للفيروس.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن معدل الانتشار يصل إلى 70% زيادة عن المعدل الطبيعي لانتشار «كوفيد - 19» بداية الجائحة، مشيرًا إلى أنه سبب القلق وتشديد الإجراءات والإغلاق شبه التام.



وأشار إلى عدم رصد أعراض مختلفة في السلالة الجديدة، قائلًا إن زيادة الحالات الحرجة يزداد بشكل تدريجي، فضلًا عن أن بريطانيا لم تصل إلى المستوى الكارثي للموجة الأولى.



وأعرب استشاري طب الحالات الحرجة بلندن عن أمله في عدم الوصول إلى المستوى الخطير للحالات الحرجة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للقاحات.



وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.



وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.





