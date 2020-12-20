 السودان: تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:51 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:51 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، فيما تم شفاء 147 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 150 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 11 ولاية.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 22 ألفا و823 حالة، بينها 1434 وفاة، و13 ألفا و171 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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