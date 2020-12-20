شركة إيطاليا تراسبورتو أيريو للطيران تعتزم العمل بنصف عدد موظفي أليطاليا

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نشرت شركة الطيران الإيطالية "إيطاليا تراسبورتو أيريو"، التي من المقرر أن تبرز جراء تأميم "أليطاليا"، خطة أعمالها للسنوات الخمس المقبلة.

ووفقا للخطة، تعتزم "إيطاليا تراسبورتو أيريو" البدء بأسطول مكون من 52 طائرة وستعمل على 61 مسارا، وسيكون لديها ما بين 5300 و5500 موظف، نصف مستوى أليطاليا.

وفي العام المقبل، ستستهدف الشركة طرقا تتوقع فيها زيادة حركة المرور مرة أخرى أولا. وعلى نطاق أوسع، تخطط الشركة للتركيز على الأسواق التي تتمتع فيها إيطاليا بعلاقات تجارية وسياحية وثيقة.

وتهدف الشركة إلى تمييز نفسها عن شركات الطيران منخفضة التكلفة من خلال توفير رحلات في أوقات تناسب رجال الأعمال والسائحين.

وقال مدير الشركة فابيو لاتسيريني، مؤخرا إن الشركة قد تبدأ عملياتها في أبريل المقبل. وسيكون مقرها في روما فيوميتشينو وميلان لينيت.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستثمر 9ر2 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) سيتم إنفاق معظمها على الأسطول و300 مليون دولار على الرقمنة.

وتسعى شركة الطيران إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 4ر3 مليار يورو بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن تقدم الشركة الخطة إلى البرلمان الإيطالي يوم الاثنين.

وتلقت أليطاليا، وهي رمز وطني، عدة قروض حكومية بملايين اليورو، إلى جانب 3 مليارات يورو وسط الأزمة التي تسببت فيها الجائحة.

وكانت آخر مرة حققت فيها أليطاليا أرباحا في عام 2002 وتخضع لإدارة تسيطر عليها الدولة منذ مايو 2017.

وتعثرت محاولات للعثور على مشترين من القطاع الخاص، بما في ذلك محادثات مع دلتا ولوفتهانزا.