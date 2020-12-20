وزير المالية: مصر حباها الله بقائد مستعد لاتخاذ القرارات الصعبة وشعب يتحمل تبعات ذلك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقًا على تصنيف مصر كأحد الدول القليلة التي حققت نموا في الاقتصاد وتخطت أزمة كورونا، إن السر يكمن في شيئين، وهما: قائد لديه استعداد أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وشعب قادر على تحمل تبعات القرار.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن القائد لا بد أن يكون قراراته جريئة، ولديه نظرة ثاقبة للمستقبل، متابعًا: «إن مكنش الشعب لديه استعداد للتحمل تكون هناك مشكلة».

وأكد أن مصر حباها الله بقائد لديه استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة وفق رؤية ثاقبة، وشعب استطاع أن يتحمل تبعات هذا الطريق، مضيفًا: «لو مكنش لديك اقتصاد قوي مكنتش هتتحمل تبعات كورونا».

وتابع: «الاقتصاد القوي خد الخبطة الشديدة وخرج أكثر من 25 مليار دولار في شهري أبريل ومايو.. لو الاقتصاد هش مكنش هيقدر»، على حد ذكره.