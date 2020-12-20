موسكو: لا قرارات لحظر الطيران بين روسيا وبريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 4 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.