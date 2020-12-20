فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لـ48 ساعة بدءا من منتصف ليل الأحد

أعلنت فرنسا حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لـ48 ساعة بدءا من منتصف ليل الأحد، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت نحو 5 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.



وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.