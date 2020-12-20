ترامب يلمح باحتمالية تورط الصين في الهجمات الإلكترونية الأخيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الصين قد تكون الطرف الذي يقف خلف الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها عدة مؤسسات حكومية أمريكية، وبدا أنه يستبعد صحة اتهام روسيا بتنفيذ تلك الهجمات، الأمر الذي يتعارض مع أدلى به، أمس، وزير خارجيته مايك بومبيو.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "الاختراق السيبراني أكبر بكثير في إعلام الأخبار الزائفة عما هو عليه في الواقع. تمت إحاطتي (بالأمر) بشكل كامل وكل شيء خاضع للسيطرة".

وتابع: "روسيا، روسيا، روسيا، هي الأنشودة صاحبة الأولوية حينما يحدث أي شيء لأن الاتجاه السائد، لأسباب مالية غالبا، يخشى مناقشة احتمالية أنها قد تكون الصين (ربما تكون)".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الهجمات الإلكترونية ربما تضمنت هجوما على النظام الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة التي يصرّ على أنه الفائز بها" رغم إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي تصريحات ترامب مناقضة لما أدلى به في هذا الصدد وزير خارجيته، مايك بومبيو، والذي ربط "بوضوح" روسيا بالهجمات التي استهدفت خمس وزارات ووكالات فدرالية كبرى على الأقل.