بايدن ونظيره المكسيكي يتعهدان بالتعاون في أول اتصال هاتفي بينهما

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بعد أن هنأ الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرداور الرئيس المنتخب جون بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرى أول اتصال هاتفي معه.

وكتب لوبيز تغريدة أمس السبت قال فيها "لقد أكدنا واجبنا بالعمل معا من أجل رفاهية شعبينا ودولتينا".

وهنأ لوبيز الرئيس الأمريكي المنتخب عقب أن أكد المجمع الانتخابي فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع، بعد أكثر من 40 يوما من إجراء الانتخابات في الثالث من نوفمبر الماضي.

وأوضح بايدن في الاتصال الهاتفي أنه يريد بناء علاقة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بحسب ما قاله الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في بيان له.

وأكد الحاجة لتنشيط التعاون بين المكسيك وأمريكا لضمان هجرة أمنة، واحتواء فيروس كورونا، وإحياء اقتصاديات شمال أمريكا، وتأمين الحدود المشتركة بين الدولتين.

وتتشارك المكسيك وأمريكا في حدود بطول 3200 كيلومتر. وتعد الهجرة والاقتصاد ومكافحة عصابات المخدرات من أبرز القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين الدولتين.

وكانت المعارضة المكسيكية قد انتقدت لوبيز لانتظاره طويلا لتهنئة بايدن.