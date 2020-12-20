رهبان يعتزمون منح جائزة «مصباح السلام» للأمين العام للأمم المتحدة

يعتزم الرهبان الفرنسيسكان في مدينة أسيزي الإيطالية منح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جائزة مصباح السلام (مصباح القديس فرنسيس) تقديرا لما قدمه طوال نشاطه السياسي في الدعوة إلى الصالح العام، حسبما جاء على موقع تويتر يوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه من المقرر أن يتم تقديم الجائزة في ربيع 2021.

ومن بين الشخصيات التي نالت في السابق تلك الجائزة، والتي تمنح تكريما لأولئك الذين يروجون للسلام والوئام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لالتزامها بالتعايش السلمي بين الشعوب.

كما كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من بين الفائزين السابقين بتلك الجائزة، التي مُنحت لأول مرة للزعيم النقابي البولندي ليش فاليسا في عام 1981.