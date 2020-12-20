المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين التفجير الإرهابي بالصومال

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي وقع وسط الصومال، حيث قام إرهابي بتفجير سيارة أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه رئيس الوزراء روبل محمد حسين في الجزء الجنوبي من مدينة جالكيعو الصومالية؛ ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وذكرت المنظمة -في بيان اليوم الأحد- أن الشريعة الإسلامية حرمت قتل النفس، فقال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، مشددة على ضرورة الاصطفاف ضد الإرهاب من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام.

وأشارت إلى أن الإرهاب وباء فتاك يلزم التصدي له، وأن قتل الأبرياء وترويع الآمنين ليس واردا في تعاليم الأديان، معربة عن خالص تعازيها، لحكومة وشعب الصومال الشقيق، ولأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.