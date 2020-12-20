قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الاثنين الموافق 21 ديسمبر سيكون بداية فصل الشتاء جغرافيًا.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الأحد، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على غالبية أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن حالة الاستقرار هذه سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري.

