حراس محليون ينقذون عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة في نيجيريا

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أفادت الشرطة النيجيرية الأحد أن حراسا محليين تمكنوا من إنقاذ العشرات من تلاميذ المدارس اختطفهم رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال البلاد بعد معركة بالأسلحة النارية.

وقال جامبو إيساه المتحدث باسم الشرطة في الولاية إن مسلحين خطفوا نحو 80 طفلا السبت أثناء عودتهم إلى قرية ماهوتا بعد حضورهم مراسم دينية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذا خطفهم رجال عصابات من مدرسة داخلية في كنكارا في الولاية نفسها واحتجزوهم لمدة 6 أيام.

ولا يزال عدد التلاميذ الذين خطفوا الأسبوع الماضي غير واضح، ويحدد بعض المسؤولين الرقم بين 320 و333 تلميذا بينما يقول السكان المحليون أن الرقم نحو 500.

وتم تحميل عصابات مسؤولية الهجوم وعملية الاختطاف في البداية، لكن لاحقا تبنتها جماعة بوكو حرام التي نشرت الخميس تسجيل فيديو يُظهر الفتيان المختطفين.

وقالت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية نفذها أوالون دوداوا بالتعاون مع إدي مينورتي ودانكا رامي، وهما زعيما عصابتين محليتين ويعملان نيابة عن بوكو حرام.