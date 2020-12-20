الكونجرس الأمريكي يقترب من إقرار حزمة تحفيز وتمويل حكومي

من المتوقع أن يوافق الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز ضخمة لفيروس كورونا، إلى جانب مشروع قانون تمويل حكومي سنوي، اليوم الأحد بعد مفاوضات استمرت خلال عطلة نهاية أسبوع.

ويتحرك المشرعون لتمرير حزمة التحفيز، التي تقدر بنحو 900 مليار دولار، بعد التوصل إلى حل وسط بشأن محاولة الجمهوريين للحد من سلطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لإقراض الأموال أثناء الأزمة.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق بعد محادثات جرت في وقت متأخر من ليلة السبت.

وقال شومر على تويتر: "حل هذه المشكلة بنجاح يسمح لنا الآن بالانتقال إلى تمرير المساعدات للأمريكيين وتمديد تأمين البطالة وتقديم فحوصات البقاء على قيد الحياة والمزيد".

وكان المشرعون يتفاوضون لتمرير مشروع قانون تحفيز بعد أن ربطوا الحزمة بإقرار قانون الإنفاق الحكومي السنوي، على أمل أن يجبر الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق الكونجرس على الموافقة على حل وسط.

ويوم الجمعة، تخلف الكونجرس عن الموعد النهائي للتمويل الحكومي وأقر مشروع قانون تمويل لمدة يومين لتجنب إغلاق الحكومة وإعطاء المشرعين فرصة حتى ليلة الأحد للتوصل إلى اتفاق.