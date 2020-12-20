مصر للطيران: طاقم الضيافة التزم بكل الإجراءات الاحترازية أثناء نقل منتخب الشباب من تونس

قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قامت برحلة خاصة لعودة منتخب مصر للشباب من تونس، منوهًا بأن عددهم كان قليلًا بالنسبة لعدد المقاعد بالطائرة.



وأضاف زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أنه تم الالتزام بالتباعد داخل الطائرة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل طاقم الضيافة أثناء التعامل مع الركاب.



وأكد اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للحفاظ على الجميع، مضيفًا أن طاقم الطائرة أجرى تحليل الـpcr بعد الوصول: «موجودون في العزل حتى ظهور النتيجة».



وكانت المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.



على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.





