البنك المركزي العراقي يوجه المصارف باعتماد الأسعار الجديدة للدولار

خاطب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، اليوم الأحد، المصارف باعتماد الأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.



وأبلغ محافظ البنك المركزي العراقي، المصارف العراقية، بكتاب رسمي صدر اليوم، باعتماد سعر 1450 دينارا عراقيا ابتداء من اليوم لشراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية وسعر 1460 دينارا عراقيا لبيع الدولار للمصارف وسعر 1470 دينارا لبيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.



ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة العراقية في جلسة استثنائية مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل، بإجمالي نفقات متوقعة تتجاوز 150 تريليون دينار عراقي بسعر صرف 1450 دينارا لكل دولار أمريكي، وبمعدل عجز مخطط يتجاوز 58 تريليون دينار عراقي.



وألقى قرار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بظلاله على أسواق الصيرفة وأسعار السلع والبضائع وسط تخوف العراقيين من أن يؤثر هذا القرار على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق.



وأكد المركزي العراقي أن "هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك".



وأضاف المركزي في بيان أمس أن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط، وتراجع الإيرادات النفطية، أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرت وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان البنك المركزي العراقي قد حافظ لسنوات طويلة على سعر صرف الدولار عند 1190 دينارا.