طائرة مُسَيَّرة تصطدم ببرج الجرس لكنيسة الذكرى في العاصمة الألمانية

اصطدمت طائرة مُسَيَّرة ببرج الجرس في كنيسة الذكرى في العاصمة الألمانية برلين، وانحشرت في واجهة البرج، وقام رجال الإطفاء بإخراجها ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الأحد، إن رجلين قاما بتوجيه الطائرة عن بُعْد لالتقاط صور للكنيسة الشهيرة الواقعة في ساحة برايتشايد، ولفت المتحدث إلى أن الحادث ليس هجوما وأنه لم يسفر عن إصابة أحد.

وتابع المتحدث: "يبدو أن بطارية الطائرة كانت ضعيفة وعلقت في واجهة ايرمان التي تشبه خلية النحل"، مرجحا أن تكون عاصفة ريح قد دفعت الطائرة للاصطدام بالواجهة.

يذكر أن هناك حظرا للطيران في المنطقة المحيطة بالكنيسة، وقال المتحدث إنه يبدو أن الرجلين -27 و31 عاما- لم يعرفا بهذا، وسيتعين عليهما الآن أن يواجها اتهاما بانتهاك قواعد الطيران.

وتمت مصادرة الطائرة، ونظرا للارتفاع الكبير للبرج، استخدم رجال الإطفاء رافعة كبيرة ذات سلم مفصلي، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء "هذا أمر مجهد إلى حد كبير، وقد استغرقت العملية أكثر من ساعتين"، وبلغ عدد الأفراد المشاركين في المهمة عشرة أشخاص.

وكان قد أقيم في الكنيسة مساء أمس قداس لإحياء ذكرى ضحايا هجوم الدهس الذي وقع في التاسع عشر من ديسمبر 2016، والذي نفذه التونسي الراحل أنيس العامري بشاحنة في سوق لعيد الميلاد قبالة الكنيسة وقتل 12 شخصا وأصاب عشرات قبل أن يلقى حتفه لاحقا على يد الشرطة الإيطالية.

وتم إنشاء الكنيسة في الفترة بين 1891 حتى 1895، وتعرضت للتدمير في الحرب العالمية الثانية وتُرِك البرج بشكل متعمد كأطلال وفي أعقاب ذلك أقام المهندس المعماري أجون إيرمان بناء حديثا للكنيسة.