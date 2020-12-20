 شيفيلد يواصل الإنهيار ويسقط في فخ التعادل أمام برايتون - بوابة الشروق
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شيفيلد يواصل الإنهيار ويسقط في فخ التعادل أمام برايتون

د ب أ
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 4:56 م

واصل فريق شيفيلد يونايتد إخفاقه في تحقيق أي انتصار ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه برايتون اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ظل شيفيلد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

اضطر شيفيلد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 41، عقب طرد لاعبه جون لوندسترام، لكنه تمكن من أخذ المبادرة وتسجيل هدف التقدم عن طريق جايدن بوجلا في الدقيقة 63.

عجز شيفيلد عن الاحتفاظ بتقدمه في الوقت القاتل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.


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