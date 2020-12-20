طائرة لشركة ليون إير تنزلق عن المدرج بجزيرة سومطرة في إندونيسيا

انزلقت طائرة ركاب تابعة لشركة ليون إير، عن المدرج بعد هبوطها في مطار رادين إنتين في مقاطعة لامبونج بجزيرة سومطرة في إندونيسيا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأحد.

ونقلت التقارير عن المتحدث باسم شركة ليون إير، دانانج ماندالا، بريانتورو قوله: "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، تم إجلاؤهم إلى صالة المطار".

وأضاف أن الطائرة من طراز بوينج "737-900 إي.آر" كانت تسير بسرعة منخفضة بعد هبوطها وكانت تتجه نحو ساحة الهبوط عندما انزلقت عن المدرج.

وكانت الطائرة قد أقلعت من باتام في مقاطعة رياو آيلاند في سومطرة إلى تانجونج كارانج في لامبونج. وكان على متنها طاقم من سبعة أفراد و125 راكبا عندما هبطت أثناء هطول أمطار غزيرة، على الرغم من أن مستويات الرؤية كانت مناسبة وفقا لمتطلبات الهبوط التي تحددها شركة الطيران.

وقال بريانتورو، إن الطائرة خضعت لفحوص ما قبل الرحلة قبل إقلاعها وتم إعلان صلاحيتها للطيران، وأن جميع أفراد الطاقم في صحة جيدة بما يكفي للطيران.

وأضاف أنه سيكون هناك مزيد من التحقيقات في الحادث.