 بعثة الأهلي تصل إلى نيامي عاصمة النيجر - بوابة الشروق
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بعثة الأهلي تصل إلى نيامي عاصمة النيجر

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 11:10 م

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى نيامي عاصمة النيجر، من أجل مواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم البعثة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في الثالثة عصر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، حيث استغرقت الرحلة إلى نيامي عاصمة النيجر ما يقرب من 6 ساعات.


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