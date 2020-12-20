إحالة 3 متهمين بالاعتداء على شاب في قرية بلقينا بطنطا للجنايات

قرر المستشار عماد سالم المحامي لنيابات شرق طنطا الكلية، إحالة 3 متهمين في واقعة الاعتداء على شاب بقرية بلقينا في المحلة، والشروع في قتله وسرقته بالإكراه، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم في المحضر رقم 37765 لسنة 2020 جنايات مركز المحلة الكبرى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المحلة العام بوصول الشاب "عبدالرحمن ر." مصابا بإصابات بالغة في الرأس والجسد وحالته خطرة، وتم تشكيل فريق بحث، وأكدت التحريات أن وراء الواقعة 3 أشخاص، وأنهم شرعوا في قتل المجني عليه بعد سرقته بالإكراه أثناء وقوفه في الشارع بالقرب من منزله، وتعدوا عليه بمطواة؛ ما تسبب في إحداث إصابته وحدوث جرح قطعي بالرأس والقدم واستولوا على هاتفه المحمول.