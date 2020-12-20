اعتقال 100 شخص في بيلاروس أثناء احتجاجات ضد لوكاشينكو

اعتقلت قوات الأمن في بيلاروس نحو 100 متظاهر خلال أحدث مظاهرة اليوم الأحد ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وذكرت وزارة الداخلية إن المتظاهرين خالفوا الحظر المفروض على المظاهرات.



ودعت الحركة الديمقراطية في البلاد إلى مسيرة "لزيادة الوعي بوحشية الشرطة ضد المتظاهرين السلميين".



كما دعت إلى وضع "قائمة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة باسم الدول"ة.



وكما جرت العادة في يوم الأحد من كل أسبوع، تجمع الأشخاص في مناطق مختلفة للتظاهر والدعوة إلى استقالة لوكاشينكو.



وقوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف من جانب الشرطة، كما تطالب حركة المعارضة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.



وحتى الآن، توفي عدة أشخاص في الاحتجاجات وجرح مئات الأشخاص وتم اعتقال نحو 30 ألف شخص.