تعرف على القواعد الصحية المتبعة في قصر الإليزيه والبرلمان الفرنسي بعد إصابة ماكرون بكورونا

بعد إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهرت انتقادات بشأن احترام التوصيات الصحية من قبل القادة السياسيين، فيما يتعلق بـ"عشاء الأربعاء" للسياسيين الفرنسيين مع ماكرون في قصر الإليزيه، ومن ثم تعرف على قواعد قصر الإليزيه والجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بشأن تدابير التباعد الإجتماعي.

وشارك ماكرون، الذي زاد عدد الاجتماعات الرسمية واجتماعات العمل خلال الأسبوع، بشكل ملحوظ في مأدبة عشاء جمعت اثني عشر شخصا، وهو يتناقض مع ما توصي به الحكومة في احتفالات نهاية العام.

وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن العشاء انتهى بعد منتصف الليل، أي أثناء حظر التجوال ، مهما كان مقرراً، موضحة أن توصيات الحكومة الفرنسية لم يتبعها الرئيس وضيوفه.

وفيما يتعلق ببروتكول قصر الإليزيه، أوضحت المحطة الفرنسية، أن القصر الرئاسي الفرنسي، كان يستقبل عدد محدود من الزائرين لفترة طويلة، ويتم وصول المسؤولين بموجب بروتوكول صارم ودون اتصال وثيق جدًا بالرئيس الفرنسي.

وبالنسبة لاجتماع بمجلس الوزراء، الذي يعقد عادة في غرفة مخصصة له، ينعقد الآن في قاعة كبيرة في القصر، من أجل احترام مسافة كافية بين كل عضو في الحكومة.

وتابعت المحطة الفرنسية أنه "يجب على موظفي القصر الرئاسي استخدام العمل عن بعد قدر الإمكان"، مضيفة "يجب أن تتبع مطابخ الإليزيه، التي تحافظ على مواقدها، بروتوكولًا محددًا".

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإنه "يحدث أحيانًا حدوث بعض الخروقات لتلك القواعد، مثل المصافحة يوم الاثنين الماضي بين إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا"، وهي واقعة ووصفت بأنها "خطأ"، على حد تعبير الإليزيه.

في قصر بوربون، الذي يضم الجمعية الوطنية (البرلمان)، فإن القاعدة المهيمنة هي ارتداء القناع في كل مكان. كما أقام مجلس النواب أيضًا نظامًا جديداً، بأن يشغل مقعد واحد فقط من مقعدين في أثناء الجلسات.

ونفس المقياس لعمل اللجان الفرعية للبرلمان الفرنسي إذ يجب على كل مجموعة تعيين نصف أعضائها للمشاركة في الاجتماعات بحضور 189 عضو من أصل 348 والتصويت الرقمي بدلاً من الورقي كذلك مجلس الشيوخ أيضاً. كما يوصى رئيس البرلمان بشدة باستخدام مؤتمرات الفيديو ولا يُسمح حاليًا لأي جمهور بحضور الجلسات العامة.

كما شهدت ساحة الراحة لتناول المشروبات، التابع للجمعية الوطنية الفرنسية تغيير جذري في النظام، حيث يمكن للنواب دائمًا القدوم وتناول الطعام، ولكن تم تقليل سعته بمقدار النصف، من 100 إلى 47 مكانًا بمسافة متر واحد بين كل كرسي وأقصى عدد من ستة أشخاص على الطاولة. ويجب على الموظفين والبرلمانيين ارتداء القناع في جميع الأوقات عندما لا يتناولون وجباتهم. فيما تم إغلاق مطعم مجلس الشيوخ في 19 أكتوبر الماضي.