إجمالي إصابات كورونا في الجزائر يتخطى الـ95 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 95 ألفًا و203 في البلاد.



ونقلًا عن موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 391 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 63 ألفا و260.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.6 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 76 مليون إصابة.