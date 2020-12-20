الحشد الشعبي العراقي يعلن تنفيذ عملية تفتيش قرب الحدود مع السعودية

أعلن اللواء الثاني في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف، جنوب العاصمة بغداد، وصولا إلى الحدود العراقية السعودية.

وانطلقت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبمشاركة قيادة شرطة محافظة النجف، والشرطة الاتحادية، للتفتيش في محور بادية النجف وصولا إلى الحدود العراقية السعودية.

وذكر اللواء، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لمديرية الإعلام بالحشد، أن العملية شملت تفتيش مساحة تقدر بـ200 ألف كيلومتر مربع وعمق 170 كيلومترا في الصحراء، وضمت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا عن ناحية شبجة، وصولا للحدود العراقية السعودية.

وأشار إلى أن العملية حققت كافة الأهداف المرجوة.