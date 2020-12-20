مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يبحث مع سفير بولندا سبل تعزيز التعاون

استقبل مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الدكتور على سعيد، اليوم الأحد، السفير "ميهاو وابيندا" سفير جمهورية بولندا في مصر، لبحث سبل التعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة برعاية قطاع الفنون التشكيلية والسفارة البولندية.

وأضاف مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أن بعض المُجندين البولنديين إبّان الحرب العالمية الثانية كانوا فنانين معروفين، أبدعوا أعمالاً تشكيلية أثناء وجودهم بالإسكندرية،مشيرا أن المتحف يحتفظ ببعضٍ من هذه الأعمال، سيتم عرضها مع توثيق دقيق للفترة التاريخية والجانب الفني أيضاً.