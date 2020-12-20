انطلقت صباح اليوم الأحد الجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة القاهرة، وسط إقبال محدود، حيث فتحت اللجان المخصصة أبوابها للتصويت الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تغلق الصناديق الساعة الثالثة عصرا.

وتجرى انتخابات جامعة القاهرة في 8 كليات هي الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية "بالتزكية" في 12 كلية، وبلغ عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 949 طالب وطالبة، بعد قبول طعون واستبعاد غير المستوفين للشروط وبلغوا 140 طالب وطالبة.

ويحظر التصويت على الجنسيات الغير مصرية، ولم تشهد الجامعات أي دعايا انتخابية لافتة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الكيانات طلابية أو الأسر الجامعية.

ويلزم للفوز في الجولة الأولى حصول الطالب المرشح على نسبة 50% +1 من الأصوات، وفي حالة الإعادة يلزمه الحصول على نسبة 20% + 1 من الأصوات أو 1000 صوت، ومن حق الكلية تعيين طالب بالمقعد في حالة عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة في جولة الإعادة.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بعد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعد يهم.