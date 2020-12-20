الرئيس السيسي يبعث برقية عزاء في وفاة الشيخ ناصر الصباح نجل أمير الكويت الراحل

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل.



وجاء نصها: "أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء..إنا لله وإنا إليه راجعون".