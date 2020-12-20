استمرار الجدل بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

استمر الجدل بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد، اليوم الأحد، وهو اليوم الذي حدده البرلمان الأرووبي كفرصة أخيرة للتوصل لاتفاق.



وتتزايد المخاوف من عدم إمكانية توصل الجانبين لاتفاق، ما سوف يسفر عن خروج فوضوي لبريطانيا من السوق الموحدة بالاتحاد الأرووبي والاتحاد الجمركي.



ويذكر أن بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أربعة أعوام، وخرجت رسميا من الاتحاد في نهاية يناير الماضي، ولكنها بقيت عضوة في السوق الموحدة ضمن اتفاق الفترة الانتقالية حتى نهاية هذا العام.



وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، سوف يتم فرض قيود مزعجة تتعلق بالرسوم الجمركية، ما يؤدي لعرقلة الحركة على الحدود، كما يتزايد القلق من احتمالية حدوث نقص في البضائع الأساسية.



وفي ظل استمرار المباحثات خلال نهاية الأسبوع، نقلت وسائل إعلامية بريطانية عن دوائر حكومية القول في لندن اليوم إنه مازال على بروكسل القيام "بتحول حقيقي" في موقفها.



كما قللت المصادر من احتمالية التوصل لاتفاق، قائلة إنه أمر غير مرجح، حيث مازالت حقوق الصيد تمثل حجرة عثرة رئيسي في المفاوضات.