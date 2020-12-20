 اللجنة الثلاثية تعرض على وزير الرياضة إقامة انتخابات اتحاد الكرة 31 يناير - بوابة الشروق
الأحد 20 ديسمبر 2020 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

اللجنة الثلاثية تعرض على وزير الرياضة إقامة انتخابات اتحاد الكرة 31 يناير

محمود عيسى
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 3:28 م

تستعد اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تسيير أعمال اتحاد الكرة لمدة شهرين، الانتهاء من إعداد ملف شامل لعرضه على وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن إقامة انتخابات الجبلاية يوم 31 من شهر يناير للعام المقبل.

وتجهز اللجنة الثلاثية هذا الملف بناء على تعليمات الفيفا بوضع خطة لإجراء انتخابات اتحاد الكرة في ظل عواقب عدم إقامتها خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع أشرف صبحي وزير الرياضة، للحديث حول ملف الانتخابات، وكيف سيتم إجراءها بعد الرجوع للدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك