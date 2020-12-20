انتشال جثة مواطن في انهيار عقار بالإسكندرية

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار أجزاء من عقار قديم مكون دور أرضي وطابقين بشارع الست المسيرية، ما تسبب في وفاة شخص.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار أجزاء من بالعقار رقم 12 شارع الست المسيرية، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الجمرك ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم وانهيار أجزاء العقار العلوي على " جابر عبده " 58 سنة ما أسفر عن وفاته.

وأكد مصدر بحي الجمرك أن العقار صادر له قرارهدم منذ عام 2012 وايضا رخصة هدم في عام 2013 وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار خوفا على حياة المارة.

وجاري تحرير محضر إداري قسم شرطة الجمرك بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.