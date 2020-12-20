ارتفاع ملحوظ في جرائم السطو على ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة عن الأجهزة الأمنية في ألمانيا، بحدوث ارتفاع ملحوظ في جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي في البلاد في العام الحالي مقارنة بعام 2019.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، إنها تتوقع أن يتجاوز عدد هذه الجرائم في ألمانيا 400 جريمة في 2020، مشيرة إلى أن التحقيقات الشرطية تدور أيضا حول "مجرمين رحالة" من رومانيا ومولدوفا.



كانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم ذكرت استنادا إلى استطلاع أجرته بين المكاتب المحلية لمكافحة الجريمة، أن عدد جرائم تفجير ماكينات الصرف وصل إلى 390 جريمة ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي كان في عام 2018.



وأوضحت الصحيفة، أن الجناة تمكنوا من سرقة الأموال الموجودة في الماكينات في 160 جريمة فيما فشلوا في 230 جريمة أخرى.



وجاءت ولاية شمال الراين ويستفاليا مجددا على رأس الولايات التي شهدت أكبر عدد من هذه الجرائم حيث وصل هذا العدد إلى 174 جريمة حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تلتها ولاية سكسونيا السفلى بـ45 جريمة ثم بادن-فورتمبرج بـ36 جريمة ثم راينلاند بفالتس بـ34 جريمة.



كان عدد هذه الجرائم التي وقعت في عام 2019 قد وصل إلى 349 جريمة بانخفاض بنسبة 4ر5% مقارنة بعام 2018.



وحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، فإن غالبية المشتبه بهم الذين حققت معهم السلطات في العام الماضي ينحدرون من هولندا (68 شخصا) من إجمالي 132 شخصا، وينحدر غالبية هؤلاء الهولنديين من مدينتي أوترخت والعاصمة امستردام، وقد تمكنت قوات الأمن الألمانية بالتعاون مع الأجهزة الهولندية من القبض على العديد من أعضاء شبكة إجرامية تعمل في هذا المجال.



وحسب بيانات المكتب، فإن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم غالبا ما تتجاوز الخسائر المالية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تسبب تفجير رجلين لماكينة صرف آلي في بريمن في يوليو الماضي في خسائر مادية بقيمة تقارب 400 ألف يورو، فضلا عن أن هذه الجرائم كثيرا ما تعرض أبرياء للخطر بسبب الحطام والشظايا.