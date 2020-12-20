الشرطة الألمانية تفض حفلا لعيد الميلاد وتتحفظ على اثنين من المشاركين

فضت الشرطة الألمانية حفلا بمناسبة عيد الميلاد بشكل مبكر في مدينة جلزنكيرشن الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد، وتحفظت على اثنين من المشاركين.



وأوضحت الشرطة أن المتحفظ عليهما هما رجل - 37 عاما- وشريكته قاوما الإجراءات الشرطية ما تسبب في حدوث إصابات طفيفة لشرطية، وقد بدأت الشرطة في إجراءات جنائية ضد الاثنين.



كانت الشرطة تلقت في وقت سابق بلاغا بدعوى الإزعاج.



وعند وصولها وجدت الشرطة العديد من المحتلفين الذين جاءوا من أكثر من منزلين وقد تجمعوا في شقة يجري استخدامها كمكتب، وذكرت الشرطة أنه كان يتعين إنهاء الحفل بسبب التعليمات الخاصة بمكافحة كورونا وهو ما أثار استياء المحتفلين.



ومن الممكن أن يتم فرض غرامات مالية على كل المشاركين.