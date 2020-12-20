توقعات بتكبد شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب كورونا

من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية، أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض كوفيد-19، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وبلغ إجمالي العجز في شركات "إس.كيه إنوفيشن" و"جي.إس كالتيكس" و"إس-أويل" و"هيونداي أويلبنك" 8ر4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.



وكانت شركة "إس كيه إنوفيشن" الأسوا تضررا، حيث تكبدت عجزا وصل إلى 24ر2 تريليون وون، أعقبتها شركة "إس-أويل" بـ18ر1 تريليون وون.



وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.



وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6ر71% من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8ر83 في يناير الماضي.