ولاية بافاريا تطالب بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا

طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا.



وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع".



جدير بالذكر أن استطلاعا لمعهد كانتار لقياس الرأي كشف أن 62% من سكان ألمانيا أعلنوا اعتزامهم أخذ تطعيم كورونا، فيما أبدى 32% رفضهم لهذه الخطوة.



كان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021، قائلا: "ولدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين اللذين يجري التصريح بهما حاليا".



وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن لديها ما مجموعه 3ر136 مليون جرعة من هذين المستحضرين، وهما لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية.



وحسابيا، فإن هذه الكمية ستكفي لتطعيم 2ر62 مواطن ألماني من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ 83 مليون نسمة، وذلك على اعتبار أن كل شخص يلزمه الحصول على جرعتين من اللقاح.



ورفض زودر مناقشة تخفيفات محتملة لإجراءات مكافحة كورونا وقال "الأعداد الحالية عالية بشكل يجعل من الخطأ البدء الآن في نقاش حول إجراء تخفيفات".



وأعرب زودر عن أسفه لأن "شتاء كورونا سيكون طويلا".



ويسري الإغلاق الصارم في ألمانيا حتى العاشر من يناير المقبل، وستعقد ميركل مجددا مؤتمرا مع رؤساء حكومات الولايات في الخامس من الشهر المقبل للوقوف على آخر تطورات الوضع.