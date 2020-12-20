الحزب البافاري يحذر من اختيار مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في خضم جائحة كورونا

حذر ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، من اختيار مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في خضم جائحة كورونا.

يذكر أن التحالف المسيحي يضم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا اليوم الأحد: "في رأيي سيكون ذلك من الخطأ في خضم الجائحة، لكن المنطقي ألا يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد أن تهدأ الأمور ويتم تجاوز الأسوأ، في الربيع على سبيل المثال".

وتابع زودر: "ليس من المهم بالنسبة للناس في اللحظة الراهنة ما إذا كان سيصدر قرار بشأن مرشح المستشارية في يناير المقبل"، مطالبا الساسة بالتركيز الآن على مكافحة الجائحة.

ورأى زودر أن "هناك وقت كاف لكل شيء آخر بعد ذلك"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الصبر في هذه المسألة لأسباب تتعلق باستراتيجية الانتخابات.

وأردف: "أعتقد أنه ليس المهم اتخاذ القرار الأسرع بل القرار الأصوب".