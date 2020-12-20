أفغانستان تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية من بين 1431 عينة تم إجراؤها.

وأفاد بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، بأنه في غضون 24 ساعة، تعافى 359 شخصًا من (كوفيد-19)، وتم الإبلاغ عن وفاة 20 شخصًا.

وأشار البيان إلى أنه تم اختبار ما لا يقل عن 180 ألفا و385 شخصًا حتى الآن في المختبرات الحكومية، ولا يزال هناك 9445 حالة نشطة معروفة في البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في أفغانستان 50 ألفا و677 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 2074 حالة، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 39 ألفا و158 حالة.