وزير المالية: مصر ستتعافى اقتصاديا بشكل أسرع من دول العالم بمجرد عودة الأمور لطبيعتها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المؤسسات المالية تمنح القروض بناء على دراسة تقيس وضع اقتصاد الدولة ومدى قدرتها على السداد، موضحًا أنها تتساءل عما إذا كان المسار الذي تنتهجه الدولة سليمًا اقتصاديًا وله استدامة.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المؤسسات المالية الدولية تعمل بنقود المودعين في البنك، معلقًا: «مبتعملش حاجة لوجه الله ومبتجاملش حد، لو الدولة مش ماشية صح مش هيدي دولار واحد»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن بعض دول المنطقة طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي خلال أزمة كورونا، لكنه رفض بسبب الشك في عدم وفاء هذه الدول بالتزاماتها، موضحًا أن الصندوق يقف إلى جوار الدولة عندما يتأكد أن الأوضاع الاقتصادية قوية.

ولفت وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي وصف أداء الاقتصاد المصري بأنه أفضل من المتوقع خلال أزمة كورونا، مضيفًا أن كل الجهات التي تتعامل مع مصر أو مؤسسات التصنيف تنتظر تقرير الصندوق.

وتوقع أن تتعافى مصر اقتصاديًا بشكل أسرع من دول العالم بمجرد عودة الأمور لطبيعتها، قائلًا إن معدل النمو خلال عام 2021 سيتراوح ما بين 2.8% إلى 4%، وما بين 5.5% إلى 6% في العام الذي يليه.