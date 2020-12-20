القاهرة تشكل لجنة هندسية لبيان الحالة الإنشائية للعقار المائل جنوبي العاصمة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، العقار رقم 24 بشارع خليل عويس، المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص، (حسن الأنور) بعد إخلائه احترازيًا من السكان حفاظا على سلامتهم لحدوث ميل به.

وقرر محافظ القاهرة، وفق بيان له، تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لبيان الحالة الإنشائية للعقار، موجها بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وبيان مدى تأثرها.

وذكر أن العقار المائل يتكون من دور أرضي و10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر، مؤكدا أنه تم نقلهم حفاظا على حياتهم وتم غلق العقار واتخاذ إجراءات تأمينه.

وعلى صعيد آخر تابع عبدالعال، عملية تسكين مواطني عزبة الهجانة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء تماما على العشوائيات بنهاية العام الحالي، مؤكدا استكمال أعمال تسكين مواطني عزبة الهجانة التابعة لحي شرق مدينة نصر، بمساكن أهالينا ١ و٢.