افتتاح معرض «ملتقى العربي» بقصر ثقافة الأنفوشي احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

نظم قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية إحتفالية كبرى، مساء أمس السبت، بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية التى يحتفى بها كل عام تقديرا و احتراما للغة القرآن الكريم.



وقالت مدير القصر الفنانة أمانى على عوض، إنه على هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض ملتقى العربى بقاعة ناجي للفنون التشكيلية بمشاركه فناني الخط العربي من محافظات مختلفة، بحضور الفنان حمدي زايد شيخ خطاطي مصر، وقوميسير المعرض الفنان سعيد عبد القادر.



وأشارت عوض إلى أمسية شعرية جاءت على هامش الإحتفالية أدارها الشاعر جابر بسيوني والدكتور مدحت عيسي، ومجموعه من الأدباء الشباب منهم أحمد جمال وضياء الدين خليفة ومحمد عمرو مجموعه شباب القراء، وتناولت الأمسية قيمة اللغة العربية والتأكيد على الهوية العربية.