ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أمس السبت، أن محكمة الحسابات التركية حكمت ضد برنامج مساعدات بلدية إسطنبول المعارضة لأمهات الأطفال الصغار.



وقالت سوزجو إن المحكمة خلصت إلى أن بطاقات المواصلات العامة البالغ عددها 100 ألف التي تم تقديمها لأمهات الأطفال حتى 4 سنوات تنتهك التشريعات.



وقدم برنامج المساعدة، رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو.



وقالت المحكمة إن كل السلطات فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل المجانية تقع على عاتق الرئيس التركي، بما في ذلك الأسعار المخفضة المقدمة لطلاب المدينة. واستشهدت المحكمة في قرارها بالقانون رقم 4736 بشأن أسعار الخدمات والسلع في المؤسسات العامة.



وكانت وزارة الداخلية التركية قد فتحت في يونيو الماضي تحقيقا ضد إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، بعدما أطلقا حملة تبرعات شملت بلديات تسيطر عليها المعارضة، بينها بلديتا إسطنبول وأنقرة، لدعم المواطنين المتضررين جرّاء أزمة كورونا.



وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على المسألة، أنّه "لا توجد دولة داخل الدولة"، وأنّه تمت مصادرة بعض الأموال التي تم جمعها وإيداعها في أحد البنوك.



ونقل عن إمام أوغلو قوله إن وزارة الداخلية بدأت تحقيقا حول عملية التبرع، وإنّ حجب أموال المواطنين الراغبين بالمساعدة عن طريق بلدياتهم هو موقف ضعيف للغاية، وهو موقف يأتي من تدخّل من الأعلى إلى الأسفل.. وأشار إلى أنّ الذي أصدر تعليماته، هو جزء من هذا الضعف، وممّا وصفه بالفظاظة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن حملة " نحن نكفي لبعضنا البعض يا وطني تركيا" في 30 مارس الماضي، في محاولة لاستجداء الأموال لدعم جهود حكومته في تقديم مساعدات مالية للأتراك خلال أزمة وباء كورونا، وهو ما قوبل بحملة انتقادات واسعة من مُنطلق أنّ الحكومة هي من يجب أن تدعم شعبها، وليس إجبارهم على دفع أموال باتت مجهولة المصير.