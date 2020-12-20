ألمانيا تشهد زيادة في عدد حالات تفجير ونهب أجهزة الصرّاف الآلي خلال 2020

فجر مجرمون عددًا أكبر من أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا هذا العام مقارنة بعام 2019، وقالت الشرطة الاتحادية إن عدد الحوادث من المرجح أن يتجاوز 400 بحلول نهاية العام.

وقالت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في عام 2020، نتوقع حدوث أكثر من 400 حالة من هذا النوع في ألمانيا". وكان عام 2018 قد شهد 369 اعتداء من هذا النوع في كل أنحاء ألمانيا.

وقالت لينك إن سلطات الشرطة حددت أن هناك "جناة" من رومانيا ومولدوفا نفذوا بعض هذه العمليات.

وأفادت صحيفة فيلت أم زونتاج نقلا عن مسح أجرته إدارة التحقيق الجنائي بالولاية أنه خلال الفترة التي سبقت 16 كانون أول/ديسمبر حدث 390 تفجيرا وهذا يعني أن الرقم القياسي السابق في عام 2018 قد تم تجاوزه بالفعل.

وبحسب الصحيفة، فقد استولى الجناة على اموال في 160 عملية، بينما فشلت 230 عملية أخرى. وجاءت ولاية شمال الراين وستفاليا على قمة قائمة الولايات الألمانية التي شهدت مثل تلك العمليات خلال 2020، وفقًا للتقرير - قبل 16 كانون أول/ديسمبر، حيث تم تفجير 174 آلة هناك.

وفي عام 2019، انخفض عدد عمليات تفجير أجهزة الصراف الآلي إلى 349تفجيرا، وفقًا لـ( المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية)، ومن بين 132 مشتبها تم تحديدهم العام الماضي، كان 68 من هولندا - معظمهم من منطقة أوتريخت وأمستردام.