ألمانيا تدرس منع رحلات الطيران والقطارات من بريطانيا ودول أخرى

تدرس الحكومة الألمانية، إمكانية إيقاف الرحلات الجوية والبرية من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وحسبما كتبت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر في وزارة الصحة الألمانيا، في وقت سابق القول: "أصبح معروفا عن اكتشاف طفرة جديدة في المملكة المتحدة لفيروس كورونا SARS-CoV-2".

وفي يوم أمس السبت، أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي أن: "نوع فيروس كورونا الذي تم تحديده في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدا من الحذر من السكان على الرغم من أن البديل الجديد للفيروس، وفقا للتقديرات الأولية، قد يكون معديا بنسبة 70% أكثر من المعتاد، لا يزال هناك ما يشير إلى أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء".

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وكتبت صحيفة بريطانية، وفقا لـ"بيلد": "تدرس الحكومة الفيدرالية وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا"، مما يشير إلى أن القرار النهائي سيتخذ من قبل مجلس الوزراء.

على هذه الخلفية وفي السياق، أعلنت السلطات الهولندية أنها ستتوقف عن قبول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى الأول من يناير، حيث تم تحديد حالة إصابة بنوع جديد من فيروس كورونا، مشابه للنوع الذي ينتشر الآن في بريطانيا، في هولندا.

كما أفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى "501.V2".