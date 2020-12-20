رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير البيئة فى ظل فضيحة النفايات الإيطالية

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأحد عن اقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة بعد أسابيع من فضيحة النفايات الايطالية التي دخلت ميناء سوسة بطرق غير قانونية.

وجاء في بيان مقتضب للحكومة قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على الوزارة بالنيابة.

ولم تتضح أسباب الإقالة على الفور غير أنها تأتي في ظل التحقيقات القضائية والإدارية بشأن شحنة نفايات ايطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة، ثبت احتوائها لمواد مضرة بالبيئة والصحة العامة.

ووجهت لجنة تحقيق في البرلمان اتهامات للشركة المستوردة بنشر معلومات مغلوطة حول الشحنة، التي تضم 1200 طن من النفايات موزعة في 270 حاوية.

وأقرت وزارة البيئة، في بيان لها في وقت سابق، بوجود مغالطات من قبل الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين.

كان المشيشي قرر أيضا إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في 12 نوفمبر الماضي.

ويرابط الجزء الأكبر من الشحنة حتى اليوم في ميناء سوسة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم زناد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السلطات تعمل على إعادة تصدير النفايات القادمة من ايطاليا إلى مصدرها بعد كشف تعارضها مع القوانين في تونس والاتفاقات الدولية لحماية البيئة.