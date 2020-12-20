نيجيريا: 920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

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سجلت نيجيريا، أمس السبت بالتوقيت المحلي، 920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثالث أعلى رقم للإصابات اليومية يتم تسجيله على الإطلاق، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية، حسب صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا في وقت متأخر أمس السبت، أن إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس بلغ الآن 1218 بوفاة 6 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت نيجيريا قد سجلت أمس الأول الجمعة 806 حالات إصابة.

ومنذ أوائل ديسمبر، هناك زيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة في نيجيريا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في نيجيريا 77 ألفا و933 حالة.

وعلى الرغم من زيادة حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا، مازال ملايين النيجيريين ينتهكون القواعد الخاصة بمواجهة مرض كوفيد-19