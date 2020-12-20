الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 23 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 23 إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86829 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع تم تسجيل بواقع 11 حالة في شنجهاي واثنتين في كل من بكين ومنغوليا الداخلية وشنشي وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وفوجيان وخنان وقوانغدونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4115 حالة غادر منها 3848 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81886 شخصا، مشيرة إلى أن 6596 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 205 حالات منها 183 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8078 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 129 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 763 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6737 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و625 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.