السيادة الانتقالي السوداني: لا مساومة على أهداف ثورة ديسمبر المجيدة

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حسن التعايشي، أن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة واضحة المعالم، ولا مجال للمساومة على أهدافها.



وقال التعايشي، في تصريحات صحفية نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي، على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن استكمال عملية السلام وتنفيذ ما تم من اتفاق هو الضامن لتحقيق احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية، والداعم لاستقلالية القضاء، والعمل بجدية لإنجاز قضايا العدالة الانتقالية.



وأضاف أن الاستمرار في إدارة حوار مع كل السودانيين للإعداد للمؤتمر الدستوري والاتفاق علي ترتيب الانتخابات، هو أحد أولويات الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومات الانتقالية هي حكومات تأسيس وبناء قواعد متينة للانتقال الديمقراطي الكامل.

وأوضح أنه يجب التذكر بأن هذه هي الفرصة التاريخية الأكبر في التجربة السياسية الحديثة؛ لتحقيق الانتقال الديمقراطي الكامل وكسر الحلقة الشريرة.



وتابع أن حق السودانيين في التعبير يجب أن يُحفظ ويُصان ويُستمع إليه، وأنه على الجميع التذكر بأن مطالب إسقاط حكومة الفترة الانتقالية وهي في طريقها للعمل لاستكمال المهام إنما هو قفز في الظلام ويهدد كل فرص الانتقال الديمقراطي الكامل في البلاد.