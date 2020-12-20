أصبح الاهتمام بالنظافة والصحة من أهم الأشياء انتشارا في عام 2020، إذ كان ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب الإصابة به، حيث بدأ الكثير من الأشخاص في اكتشاف قوة الأطعمة الطبيعية و الأيورفيدا في تقوية المناعة، لذلك نشر موقع "ديلي تو ديلي نيوز" قائمة بأهم الأطعمة التي سيطرت في عام 2020.

• البقدونس

يحتوي البقدونس على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة والجراثيم المسببة للأمراض، وتساعد في عملية الشفاء، وذلك عن طريق إزالة السموم وتنقية الدم.

•النعناع

يمكن أن تساعد أوراق النعناع علي استرخاء الجهاز العصبي وزيادة الدورة الدموية، وذلك لأنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للحساسية ومضادة للسعال، لذلك يمكن أن يساعد تناول أوراق النعناع مع العسل في تخفيف أعراض السعال والإنفلونزا.

• بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا الصغيرة مصدر قوة للعناصر الغذائية، وذلك لأنها غنية بالبروتين وتساعد في تعزيز المناعة، لذلك يجب تضمين بذور الشيا في النظام الغذائي اليومي، كما أنها غنية بالألياف والمعادن، مما يعزز اتباع نظام غذائي صحي.

• البرتقال

يعد البرتقال مصدر جيد لفيتامين سي والفلافونويد، وذلك لأنه يحتوي علي خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة وإزالة السموم، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم ومكافحة الالتهابات الفيروسية المختلفة وتعزيز المناعة.

• الفلفل الأسود

أثبتت دراسة نشرت في مجلة كريتيكال ريفيو إن فود ساينس أند نيوتريشن أن الفلفل الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات وخصائص حماية الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.